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Главная Новости Мир Азия Таиланд откроют для богатых: какие условия власть предлагает туристам
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Таиланд откроют для богатых: какие условия власть предлагает туристам

Данные условия — часть плана для снижения риска "занесения" коронавируса

сегодня, 13:47
Автор:

Любовь Блажко

Правительство страны планирует открывать свои границы с октября, но с одним условием: пробыть на отдыхе нужно не менее 30 дней, передает издание tsn.

Таиланд откроют для богатых: какие условия власть предлагает туристам

Таиланд. Фото: unsplash

Такие условия власть решила создать для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. Эти правила позволят отправиться на отдых в Таиланд только очень обеспеченным людям, других же они такой возможности лишают. Ведь поехать на отдых минимум на месяц, а лучше на три (как предполагают тайские власти), позволит себе далеко не каждый турист. 

Перед поездкой путешественники получат специальную визу, которая разрешит находится в стране на протяжении 90 дней, 14 из которых – на карантине. Также людям необходимо будет пройти тест на COVID-19, показав его результаты по прибытии. 

Заместитель губернатора туристического управления Европы Шрисуда Ванапиньосак также добавил, что специально для туристов, которые будут на изоляции, придумают онлайн-занятия по йоге, кулинарии и медитации. 

Губернатор администрации Ютасак Супасорн рассказал, что к ним поступило множество запросов о туристической визе от европейских стран. В первую очередь, Таиланд откроет свои границы для стран Скандинавии и Центральной Европы, потому что там самые низкие риски. 

Также издание "Комментарии" расскажет, как самостоятельно спланировать путешествие: лайфхаки для туристов.


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