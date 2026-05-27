Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Таиландская полиция переоделась в танцовщиц и устроила ловушку наркодилеру
Таиландская полиция переоделась в танцовщиц и устроила ловушку наркодилеру

Таиландская полиция провела необычную операцию для задержания подозреваемого.

27 мая 2026, 09:55
Slava Kot

В Таиланде полиция провела операцию против наркоторговцев и стала звездой в соцсетях. Стражи порядка провели рейд под прикрытием, переодевшись в танцовщиц во время уличного фестиваля, чтобы задержать подозреваемого в торговле метамфетамином. Фото офицеров в блестящих платьях, париках и ярком макияже после успешной операции быстро стало вирусным.

Таиландская полиция переоделась в танцовщиц. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в районе Тха Луанг на востоке Таиланда. По данным местной полиции, группа офицеров присоединилась к танцевальной труппе во время празднований, чтобы не вызвать подозрений у предполагаемого дилера. Для окружающих они выглядели частью развлекательной программы фестиваля.

Операция завершилась задержанием мужчины по имени Мекха Фа-вап-вап. В ходе обыска у него обнаружили 53 таблетки метамфетамина, более 200 пластиковых пакетов для фасовки наркотиков и мобильный телефон. Также полиция заявила о возможной причастности задержанного к нелегальному игорному бизнесу.

После рейда полицейские опубликовали общую фотографию в Facebook, где позируют в сценических костюмах и улыбаются после успешной спецоперации. На фото видны задержанный мужчина, а также полицейские в платьях. Среди правоохранителей большинство мужчин и одна женщина.

Местные медиа отмечают, что это не первый случай нестандартной маскировки тайской полиции. Ранее правоохранители в Бангкоке переодевались в львовские костюмы во время празднования Лунного Нового года, чтобы задержать рецидивиста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бешеный белорусский турист в одних трусах напал на полицию в Таиланде.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2026/05/24/world-news/thai-police-dress-as-female-dancers-to-nab-accused-drug-dealer/
