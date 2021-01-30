Такого еще не было: успешная страна впервые за много лет столкнулась с безработицей

Доступность рабочих мест в Японии в 2020 году ознаменовалось самым резким падением за 45 лет, в то время как уровень безработицы в стране вырос впервые за 11 лет после пандемии коронавируса, говорится в отчете правительства в пятницу. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, коэффициент доступности рабочих мест упал на 0,42 пункта до 1,18, что соответствует 118 вакансиям на каждые 100 человек, ищущих работу.

Япония столкнулась с безработицей

Этот показатель стал самым быстрым спадом с момента падения на 0,59 пункта в 1975 году, при этом показатель является самым низким с 2014 года, сообщило министерство. Кроме того, уровень безработицы в 2020 году составил 2,8 процента, увеличившись на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом, что является первым увеличением с 2009 года, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Статистическое бюро также сообщило, что число безработных в 2020 году увеличилось с 290 000 до 1,91 миллиона человек, что является еще одним рекордом за 11 лет, в то время как количество занятых упало на 480 000 до 66,76 миллиона, что стало первым сокращением за восемь лет. Количество уволенных сотрудников увеличилось на 800 000 до 2,56 миллиона из-за распространения вируса.

По данным Министерства, это самый высокий уровень с момента появления сопоставимых данных в 1968 году. По последним данным, в декабре уровень безработицы составил 2,9%, а коэффициент занятости — 1,06, причем оба показателя не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщало издание "Комментарии", новая инициатива Microsoft поможет преодолеть безработицу.

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