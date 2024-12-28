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"Талибан" атаковал Пакистан: первые подробности

Террористы атаковали приграничье Пакистана

28 декабря 2024, 18:36 comments1769
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Марьян Ощановский

Силы "Талибана" совершили нападение на приграничные районы Пакистана, сообщает Reuters.

"Талибан" атаковал Пакистан: первые подробности

Талибы вторглись в Пакистан. Фото из открытых источников

Министерство обороны Афганистана утверждает, что удары были нанесены официальной границей между странами, которую талибы не признают.

"Несколько пунктов по гипотетической линии, которые служили центрами и тайниками для злоумышленников и их сторонников, которые организовывали и координировали атаки в Афганистане, были обстреляны в ответ с юго-восточного направления страны", – говорится в заявлении "Талибана".

Как отмечает Reuters, у Пакистана и Афганистана достаточно напряженные отношения. Пакистан утверждает, что несколько атак случившихся на его территории боевиков были совершены с афганской земли. Талибы эти обвинения отвергают.

"Мы не считаем это территорией Пакистана, поэтому мы не можем подтвердить территорию, но она была с другой стороны гипотетической линии", — заявил представитель министерства обороны Афганистана Энаятулла Ховаразми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-taliban-forces-target-several-points-pakistan-retaliation-airstrikes-2024-12-28/
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