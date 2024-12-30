Талибан заставляет заколачивать окна на женские просторы: новый закон

Афганистан погружается в очередной виток изоляции женщин: Талибан издал новый указ, запрещающий строить дома с окнами, открывающими вид на женские просторы. Если такие окна уже существуют, их приказали забивать досками или возводить перед ними стены.

Талибан запретил окна: новый указ изолирует женщин в Афганистане

Согласно документу, окна, позволяющие видеть дворы, кухни или колодцы, где находятся женщины, могут "побуждать к непристойному поведению". Поэтому власти требуют избегать любой возможности наблюдать за женщинами в их домах. Теперь городская администрация и другие контролирующие органы будут проверять строительные площадки, чтобы убедиться, что новые сооружения соответствуют этим правилам.

Владельцы домов, не отвечающих требованиям, имеют выбор: построить стену или закрыть видимость другим способом.

"Все это для сохранения нравственности и избегания неудобств для соседей", — заявляют представители Талибана.

Это не первый запрет, направленный на ограничение жизни женщин. В августе женщинам запретили появляться на людях с открытым лицом, а также общаться с мужчинами, с которыми они не связаны кровным или брачным родством. Им запрещено учиться после школы, работать, посещать парки и другие общественные места.

Ранее "Комментарии" писали, что "Талибан" ввел очередные ограничения для женщин в Афганистане, запретив им говорить друг с другом. Как сообщил министр добродетели талибов Халид Ханафи, женщинам теперь запрещено разрешать другим взрослым женщинам слышать их голоса. Этот запрет дополняет список, нарушающий права женщин и все больше ограничивающий их возможности для социальной и культурной жизни в стране.