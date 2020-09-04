Тайвань сбил ракетой самолет российского производства (видео)

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Елена Волкова
Сегодня на Тайване из системы ПВО сбили военный самолет армии КНР. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя видео горящего истребителя.
Сообщается, что тайванцы сбили военный самолет Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.
Напомним, у Японии затонуло огромное судно, в котором находилось около 6000 коров и почти полсотни членов экипажа. Известно, что судно-скотовоз Gulf Livestock 1, работающее под флагом Панамы, 2 сентября попало в зону действия тайфуна “Майсак”. В Восточно-Китайское море сразу же после сигнала бедствия вышло 4 корабля береговой охраны и авиация. Увы, пока спасти удалось лишь одного моряка.
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