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Тайвань сбил ракетой самолет российского производства (видео)

Официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками

сегодня, 13:10
Автор:

Елена Волкова

Сегодня на Тайване из системы ПВО сбили военный самолет армии КНР. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя видео горящего истребителя.

Тайвань сбил ракетой самолет российского производства (видео)

Сообщается, что тайванцы сбили военный самолет  Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.

Напомним, у Японии затонуло огромное судно, в котором находилось около 6000 коров и почти полсотни членов экипажа. Известно, что  судно-скотовоз Gulf Livestock 1, работающее под флагом Панамы, 2 сентября попало в зону действия тайфуна “Майсак”. В Восточно-Китайское море сразу же после сигнала бедствия вышло 4 корабля береговой охраны и авиация. Увы, пока спасти удалось лишь одного моряка.


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