kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.06.2020

BTC/USD

9072.14

ETH/USD

223.05

LTC/USD

41.18

НБУ 29.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Теракт в Пакистане: атака на фондовую биржу
commentss НОВОСТИ Все новости

Теракт в Пакистане: атака на фондовую биржу

Террористы напали на фондовую биржу в Пакистане

сегодня, 10:49
Автор:

Сергей Медведев
Теракт в Пакистане: атака на фондовую биржу

Фондовую биржу в пакистанском городе Карачи атаковали четверо террористов. У входа они взорвали гранату, после чего открыли стрельбу из автоматов. В ходе инцидента были убиты восемь человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала боевиков. Боестолкновение привело к смерти трех охранников, также в перестрелке погиб один полицейский.

Посетителей биржи правоохранители эвакуировали через запасной выход. Правоохранители проводят проверку здания.

По данным свидетелей, нападавшие были одеты так же, как обычно одеваются полицейские. При террористах обнаружили гранаты, автоматы Калашникова и самодельные взрывчатые устройства.


Как сообщал портал "Комментарии", В столице Египта - Каире произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение. 

Местные полицейские говорят, что ранены трое их коллег. Кроме того, в нападении  подозревают  террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.geo.tv/latest/295362-karachi-police-officers-injured-in-grenade-attack-outside-pakistan-stock-exchange-office
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!