Теракт в Пакистане: атака на фондовую биржу

Фондовую биржу в пакистанском городе Карачи атаковали четверо террористов. У входа они взорвали гранату, после чего открыли стрельбу из автоматов. В ходе инцидента были убиты восемь человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала боевиков. Боестолкновение привело к смерти трех охранников, также в перестрелке погиб один полицейский.

Посетителей биржи правоохранители эвакуировали через запасной выход. Правоохранители проводят проверку здания.

По данным свидетелей, нападавшие были одеты так же, как обычно одеваются полицейские. При террористах обнаружили гранаты, автоматы Калашникова и самодельные взрывчатые устройства.





Как сообщал портал "Комментарии", В столице Египта - Каире произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение.

Местные полицейские говорят, что ранены трое их коллег. Кроме того, в нападении подозревают террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.

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