Территории Украины останутся под оккупацией РФ: президент Чехии сделал новое громкое заявление

Президент Чешской Республики Петр Павел подчеркнул необходимость реалистичного взгляда на ситуацию для Украины и ее сторонников. Об этом сообщает издание The New York Times. В своем интервью Павел заявил, что на фоне действий пророссийских популистов, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывающих единство Европы и растущей усталости от продолжающегося уже 19 месяцев конфликта, Украина должна быть реалистичной относительно своих шансов на возврат оккупированных территорий.

Петр Павел (фото из открытых источников)

Президент Чехии выразил мнение, что вероятным результатом войны станет временная оккупация части украинских земель Россией. Однако он отметил, что это "временно" может занять много лет. Павел также отметил, что ни одна из сторон – ни Украина, ни Россия – не достигнет своих максимальных целей в этом конфликте.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно". Но, добавил он, это "временное" может занять годы" – сказал он.



По словам Павела, для Украины цель состоит в возвращении всех территорий, включая Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году. Для России же конечная цель – добиться, чтобы Украина уступила часть своих земель.

Подытоживая, президент Чехии отметил, что говорить о полной победе одной из сторон не стоит. Финал этого конфликта, по его мнению, будет где-то посредине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как изменилось отношение Чехии к украинцам . По результатам недавнего опроса, проведенного исследовательской организацией STEM, отношение чехов к украинским беженцам остается стабильно положительным, но с признаками нарастающей осторожности.

В июне 2024 года 55% чехов высказались за продление разрешения на пребывание украинцев, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако общественное мнение несколько изменилось относительно приема новых беженцев — большинство теперь против их прибытия.

