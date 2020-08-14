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Главная Новости Мир Азия Токио накрыла аномальная жара: за два дня погибли больше десяти человек
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Токио накрыла аномальная жара: за два дня погибли больше десяти человек

Большинство погибших от аномально высокой температуры не подвергались прямому воздействию солнечных лучей

сегодня, 11:51 comments548
Автор:

Екатерина Белоброва
Токио накрыла аномальная жара: за два дня погибли больше десяти человек

Последние два дня августа в японской столице Токио стояла аномально высокая температура, что привело к гибели 14-ти человек. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на токийские источники.

Как показала медицинская экспертиза Токийского лабораторного центра, все погибшие подверглись тепловому перегреву организма. При этом 13 из 14 человек были найдены дома, у восьмерых был включен кондиционер. Таким образом, на момент смерти не подвергались прямому воздействию солнечных лучей.

Все люди, которые не смогли перенести рекордную температуру воздуха - японцы в возрасте от 50 до 90 лет.

Издание отмечает, что  за последние две недели установившейся в столице Японии жаркой погоды по связанным с ней причинам скончались 26 человек. Каждый день температура поднимается до 35 градусов по Цельсию, а порой и выше — до 37.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году аномальная жара в Европе забрала жизни десятков человек, а в Австралии температура воздуха зимой побила все рекорды материка.  Согласно мнению ученых, такая недоброжелательность атмосферы связана с необратимыми переменами в мировом климате.


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