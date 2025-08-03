Трамп пригрозил Индии из-за российской нефти: будут ли покупать дальше

Индия заявила, что не планирует отказываться от импорта российской нефти даже несмотря на угрозу санкций от президента США Дональда Трампа. Правительство Индии ссылается на долгосрочные контракты и стратегические интересы.

Индия не отказывается от нефти из России. Фото из открытых источников

В прошлом месяце Трамп заявил на платформе Truth Social, что Индия рискует столкнуться с дополнительными санкциями за покупку российской нефти и оружия. Более того, он пригрозил 25-процентным тарифом на экспорт индийских товаров в США. После этих угроз Трамп заявил, что якобы получил информацию о прекращении Индией закупок нефти из России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Индии, официальный Нью-Дели не подтверждает подобные изменения. По словам чиновников, речь идет о долгосрочных контрактах, разорвать которые мгновенно невозможно. Один из собеседников агентства отметил, что поставки российской нефти позволили Индии смягчить последствия глобального роста цен на энергоносители.

"Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так просто перестать покупать за одну ночь", — сказал индийский чиновник.

Индия покупает российскую сырую нефть по ценам ниже предельного уровня, установленного Европейским Союзом. К тому же, в отличие от иранской или венесуэльской нефти, российская не подпадает под прямые санкции. Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал на пресс-брифинге подчеркнул, что страна имеет "устойчивое и проверенное временем партнерство" с Россией и принимает решения исходя из своих национальных интересов и ситуации на глобальных рынках.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, и одновременно крупнейшим импортером российской морской сырой нефти. С момента начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия существенно увеличила объемы закупок российской нефти, пользуясь скидками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии резко отреагировали на новые санкции ЕС против РФ.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил Индии за покупку российской нефти.