У Путина появилось еще больше оснований воевать в Украине: какую неожиданную помощь получил

По последним данным отслеживания судов, два российских танкера с нефтью Urals, которые сначала должны были направляться в Восточную Азию, изменили курс и теперь направляются в индийские порты. Это свидетельствует о возобновлении интереса Нью-Дели к закупке российской сырой нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

На этой неделе индийские порты ожидают разгрузки двух танкеров общим объемом около 1,4 млн баррелей Urals. Сначала они направлялись к востоку, но изменение маршрута демонстрирует гибкость поставщиков и потребность Индии в стабильных объемах сырья. Нефть Urals, загружаемая в Балтийском и Черном морях, традиционно была одним из ключевых источников для индийских НПЗ. Однако в текущем году поставки резко сократились из-за давления США на Нью-Дели с требованием ограничить закупки российского сырья.

По данным портовых агентов, танкер типа Suezmax "Odune" из 730 000 баррелей нефти прибыл в Парадип на восточном побережье Индии в среду, а танкер типа Aframax "Matari" из более 700 000 баррелей ожидается в Вадинаре на западе страны в четверг.

В последние недели индийские НПЗ осторожно уменьшали закупки российской нефти из-за опасений осложнений в торговых отношениях с Вашингтоном. Это заставило Москву активнее искать альтернативные рынки, в частности, в Китае. Однако последние события на Ближнем Востоке и фактическая блокировка Ормузского пролива повысили риск дефицита сырья на мировом рынке. В результате индийские переработчики снова возвращаются в российские поставки, чтобы гарантировать стабильные поставки для своих НПЗ.

