Удаленка с видом на Фудзи: японский парк сделал из колеса обозрения офис

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Таисия Ерохина
Японский парк Yomiuriland
не растерялся и предложил работающим удаленно необычную услугу: аренду кабинки
колеса обозрения. Об этом передает
ВВС.
Тематический парк
в западном пригороде Токио начал с 15 октября продавать дневные абонементы
людям, которые ищут более интересное место для удаленной работы. За 18 долларов на
одного человека и 34 доллара за пару гости могут расположиться в "рабочем офисе"
у бассейна, где есть стол, стулья (как для офиса, так и для палубы), Wi-Fi -Fi
и розетки. Услуга также включает в себя возможность потратить до одного часа на
удаленную работу из "чертова колеса", которое также оснащено Wi-Fi. В хорошую погоду с
вершины колеса обозрения можно увидеть гору Фудзи и небоскребы Токио.
Вечером
посетителям предлагают также прогулки по Ботаническому саду, катание на
аттракционах или посещение Дома с привидениями. Конечно же, все это должно
происходить с соблюдением эпидемиологических правил.
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