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Главная Новости Мир Азия Удаленка с видом на Фудзи: японский парк сделал из колеса обозрения офис
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Удаленка с видом на Фудзи: японский парк сделал из колеса обозрения офис

Японский парк перепрофилировал кабинки колеса обозрения под рабочие места для тех, кто трудится удаленно

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Японский парк Yomiuriland не растерялся и предложил работающим удаленно необычную услугу: аренду кабинки колеса обозрения. Об этом передает ВВС.

Удаленка с видом на Фудзи: японский парк сделал из колеса обозрения офис

Тематический парк в западном пригороде Токио начал с 15 октября продавать дневные абонементы людям, которые ищут более интересное место для удаленной работы. За 18 долларов на одного человека и 34 доллара за пару гости могут расположиться в "рабочем офисе" у бассейна, где есть стол, стулья (как для офиса, так и для палубы), Wi-Fi -Fi и розетки. Услуга также включает в себя возможность потратить до одного часа на удаленную работу из "чертова колеса", которое также оснащено Wi-Fi. В хорошую погоду с вершины колеса обозрения можно увидеть гору Фудзи и небоскребы Токио.

Вечером посетителям предлагают также прогулки по Ботаническому саду, катание на аттракционах или посещение Дома с привидениями. Конечно же, все это должно происходить с соблюдением эпидемиологических правил.

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