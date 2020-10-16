Удаленка с видом на Фудзи: японский парк сделал из колеса обозрения офис

Японский парк Yomiuriland не растерялся и предложил работающим удаленно необычную услугу: аренду кабинки колеса обозрения. Об этом передает ВВС.

Тематический парк в западном пригороде Токио начал с 15 октября продавать дневные абонементы людям, которые ищут более интересное место для удаленной работы. За 18 долларов на одного человека и 34 доллара за пару гости могут расположиться в "рабочем офисе" у бассейна, где есть стол, стулья (как для офиса, так и для палубы), Wi-Fi -Fi и розетки. Услуга также включает в себя возможность потратить до одного часа на удаленную работу из "чертова колеса", которое также оснащено Wi-Fi. В хорошую погоду с вершины колеса обозрения можно увидеть гору Фудзи и небоскребы Токио.

Вечером посетителям предлагают также прогулки по Ботаническому саду, катание на аттракционах или посещение Дома с привидениями. Конечно же, все это должно происходить с соблюдением эпидемиологических правил.

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