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В Афганистане женщины протестовали против ограничения их прав

Мирная акция протеста состоялась Кабуле

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна

На днях в Афганистане женщины вышли на акции протеста против ущемления их прав работать и учиться. Об этом сообщает ТСН.

В Афганистане женщины протестовали против ограничения их прав

Женщины в Афганистане вышли на протест, фото AFP

Известно, что протестующие требовали, чтобы талибы позволили им выйти на рабочие места, где они раньше работали. Также женщины Афганистана требуют возвращения девушек в школы и университет, чтобы они смогли получать образование наравне с мужчинами. Ведь с приходом талибов к власти, они приказали женщинам сидеть дома. В правительство женщин не избрали. Новый ректор Кабульского университета заявил, что пока нет условий для девушек-студенток, потому что не хватает женщин-преподавателей, а мужчины не могут их учить через законы шариата. В средних школах к обучению вернулись только мальчики.

Акция протеста прошла в столице Афганистана, Кабуле. Там на протест вышли десятки женщин. Лозунги акции: "Женщины не должны быть маргинализованы!" и "Стигматизация женщин — это стигматизация всех людей".

Талибы не открыли огонь по протестующих, однако стреляли в воздух. Акция протеста, в целом, прошла мирно.

Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане преступники, которых выпустили из тюрьмы, преследуют женщин, которые ранее работали судьями. Эти судьи были первопроходцами по защите прав женщин в Афганистане. Теперь более 220 женщин-судей скрываются за страха возмездия со стороны преступников, выпустили талибы на свободу. Все эти женщины получали угрозы. Их дома, где они раньше жили, посещали талибы.

Также мы писали, что G20 проведет саммит по ситуации в Афганистане. На внеочередном саммите будет обсуждаться только тема ситуации в Афганистане. Кроме представителей двадцатки, на саммите будут участники из Катара, МВФ, Всемирного банка и ООН. Очередной саммит состоится в Риме 30 — 31 октября.



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Источник: https://tsn.ua/politika/v-afganistani-zhinki-znovu-viyshli-na-akciyu-protestu-boyoviki-v-povitrya-strilyali-dlya-rozgonu-uchasnic-1878721.html
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