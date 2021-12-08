В авиакатастрофе пострадал советник министра обороны Индии: что известно

В среду, 8 декабря, в южном штате Тамил Наду, в Индии произошла авиакатастрофа. Известно, что разбился вертолет. На борту находился глава обороны Индии генерал Бипин Рават и его супруга Мадхулика Рават, подполковник и другие военные. Всего пострадали восемь человек. Об этом сообщает Al Jazeera and news agencies.

В Индии случилася авиакатастрофа, фото из Twitter

Вертолет Ми-17В5 перевозил 14 человек. Авиакатастрофа случилась вблизи Кунура. После падения обломки вертолета загорелись. Местные жители пытались потушить огонь.

Однако пока нет официального подтверждения смерти генерала в аварии. В пресс-службе воздушных сил Индии информацию о том, пострадал ли Рават в результате аварии, еще не подтвердили.

В больницу в районе Веллингтона госпитализированы три человека с серьезными травмами. В полиции говорят о по меньшей мере трех погибших, среди которых вроде бы жена Равата. Остальных пострадавших ищут в зоне аварии. На месте задействованы оперативные службы.



В Веллингтон прибудет министр обороны Союза Раджнатх Сингх. Пока что полиция собирает доказательства, позже будет начато расследование для установления причин аварии.

Также известно, что вертолет Ми-17В5 вылетел из базы военно-воздушных сил и направлялся в колледж армейских служб обороны, когда произошла авиакатастрофа.

Рават принадлежит к высшим должностным лицам индийской армии и является советником министерства обороны. Генерала назначили на этот пост в 2020 году. Ранее он занимал должность главнокомандующего.

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