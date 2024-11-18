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В ЦПД наблюдают подготовку к великой войне в мире: подробности

Лидер КНДР призвал укрепить ядерные силы страны

18 ноября 2024, 09:36
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Недилько Ксения

Ким Чен Ын во время 4-й конференции командиров батальонов и политических инструкторов Корейской народной армии призвал укрепить ядерные силы страны "без ограничений" и завершить подготовку к войне, поскольку "враги страны усилили "сумасшедшее" военное противостояние с Северной Кореей". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко со ссылкой на Yohnap.

В ЦПД наблюдают подготовку к великой войне в мире: подробности

Иллюстративное фото

По его данным, Ын призвал военных сосредоточиться на завершении подготовки к войне, подчеркнув, что Северная Корея должна продолжать укреплять ядерные силы, чтобы выполнить миссию по сдерживанию войны.

"Мы будем укреплять мощь нашей самообороны, сосредоточенную на ядерных силах, без ограничений, не удовлетворяясь нынешним уровнем и непрерывно", – сообщил северокорейский диктатор.

Также он назвал трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии "критическим" фактором, угрожающим миру и стабильности на Корейском полуострове. И добавил, что "США и Запад ведут войну против России, используя Украину как "ударные войска", чтобы расширить масштабы военного вмешательства Вашингтона в дела мира".

Руководитель ЦПД отметил: "Я все больше вижу признаки подготовки автократий к великой войне в мире".

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