Грузины будут голосовать во втором туре парламентских выборов в субботу, 21 ноября, после массовых беспорядков, последовавших за первым туром 31 октября. Сторонники оппозиции протестовали в Тбилиси и других крупных городских центрах, чтобы оспорить результаты предыдущих выборов.



ФОТО: РБК

Власти сняли карантинные ограничения в крупных городах, чтобы разрешить голосование, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди. Ночной комендантский час с 22:00 до 05:00 (по местному времени) был приостановлен в ночь с пятницы, 20 ноября, на утро субботы, 21 ноября, но она снова будет действовать в субботу вечером.

Ожидается усиленное присутствие сил безопасности по всей Грузии из-за угрозы беспорядков во время выборов и, вероятно, оно продолжится в следующие дни после объявления результатов. Любые связанные с этим протесты могут быть принудительно разогнаны силами безопасности и могут вызвать локальные перебои в работе предприятий и транспорта.

Партия "Грузинская мечта" была объявлена ​​победителем на парламентских выборах 31 октября, набрав 48,15% голосов. Лидер Движения за свободу — Европейская Грузия Давид Бакрадзе заявил, что, по его мнению, голосование не было ни свободным, ни справедливым, и что его партия отвергла данные результаты. Во время выборов 31 октября поступали сообщения о притеснениях избирателей и широко распространенной коррупции. После выборов в Тбилиси и по всей Грузии прошла серия акций протеста оппозиции. Второй тур выборов состоится в 15 округах 21 ноября, и "Грузинская мечта" готова получить большинство в парламенте.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп заявляет, что выиграл выборы и обвиняет Pfizer во лжи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!