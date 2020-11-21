kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.11.2020

BTC/USD

18683.31

ETH/USD

511.73

LTC/USD

83.17

НБУ 21.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Грузии стартовал второй тур парламентських выборов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Грузии стартовал второй тур парламентських выборов

Перевыборы пройдут в 15 округах страны, полиция и силы безопасности в полной готовности

сегодня, 08:57
Автор:

Павел Зинченко

Грузины будут голосовать во втором туре парламентских выборов в субботу, 21 ноября, после массовых беспорядков, последовавших за первым туром 31 октября. Сторонники оппозиции протестовали в Тбилиси и других крупных городских центрах, чтобы оспорить результаты предыдущих выборов.

В Грузии стартовал второй тур парламентських выборов

ФОТО: РБК

Власти сняли карантинные ограничения в крупных городах, чтобы разрешить голосование, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди. Ночной комендантский час с 22:00 до 05:00 (по местному времени) был приостановлен в ночь с пятницы, 20 ноября, на утро субботы, 21 ноября, но она снова будет действовать в субботу вечером.

Ожидается усиленное присутствие сил безопасности по всей Грузии из-за угрозы беспорядков во время выборов и, вероятно, оно продолжится в следующие дни после объявления результатов. Любые связанные с этим протесты могут быть принудительно разогнаны силами безопасности и могут вызвать локальные перебои в работе предприятий и транспорта.

Партия "Грузинская мечта" была объявлена ​​победителем на парламентских выборах 31 октября, набрав 48,15% голосов. Лидер Движения за свободу — Европейская Грузия Давид Бакрадзе заявил, что, по его мнению, голосование не было ни свободным, ни справедливым, и что его партия отвергла данные результаты. Во время выборов 31 октября поступали сообщения о притеснениях избирателей и широко распространенной коррупции. После выборов в Тбилиси и по всей Грузии прошла серия акций протеста оппозиции. Второй тур выборов состоится в 15 округах 21 ноября, и "Грузинская мечта" готова получить большинство в парламенте.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп заявляет, что выиграл выборы и обвиняет Pfizer во лжи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/402026/georgia-second-round-of-parliamentary-elections-to-be-held-november-21
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ