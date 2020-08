В Индии на рабочих упал гигантский кран, погибло 11 человек (ВИДЕО)

xinhuanet.com

На юго-востоке Индии, в штате Андхра-Прадеш случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого погибло 11 человек. 70-тонный подъемный кран рухнул во время монтажа и придавил людей. Такую информацию предоставило издание Hindustantimes.

Известно, что трагедия произошла на верфи Hindustan Shipyard Limite (HSL), когда рабочие проверяли грузоподъемность крана весом 70 тонн. Его основание и верхняя кабина были разделены, что и привело к обрушению крана на землю. Все 11 человек, которые занимались монтажом погибли на месте.

Инсайдер сообщает, что рабочие погибли, когда разбилась кабина. Тела жертв были извлечены и отправлены на вскрытие. Кроме людей, занимающихся монтажом подъемного крана, больше никто не пострадал.

70-тонный кран был закуплен государственной компанией еще два года назад, но его не вводили в эксплуатацию. А недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

Власти индийского штата распорядились провести расследование и выяснить причину трагедии.

