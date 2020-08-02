В Индии на рабочих упал гигантский кран, погибло 11 человек (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
xinhuanet.com
На юго-востоке Индии, в штате Андхра-Прадеш случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого погибло 11 человек. 70-тонный подъемный кран рухнул во время монтажа и придавил людей. Такую информацию предоставило издание Hindustantimes.
Известно, что трагедия произошла на верфи Hindustan Shipyard Limite (HSL), когда рабочие проверяли грузоподъемность крана весом 70 тонн. Его основание и верхняя кабина были разделены, что и привело к обрушению крана на землю. Все 11 человек, которые занимались монтажом погибли на месте.
Инсайдер сообщает, что рабочие погибли, когда разбилась кабина. Тела жертв были извлечены и отправлены на вскрытие. Кроме людей, занимающихся монтажом подъемного крана, больше никто не пострадал.
70-тонный кран был закуплен государственной компанией еще два года назад, но его не вводили в эксплуатацию. А недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.
Власти индийского штата распорядились провести расследование и выяснить причину трагедии.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Танзании опрокинулся паром.
JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020
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