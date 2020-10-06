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Главная Новости Мир Азия ФОТОФАКТ: в Индии нашли редчайшую змею-альбиноса
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ФОТОФАКТ: в Индии нашли редчайшую змею-альбиноса

Натуралист говорит, что змея совершенно безобидная

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На планете насчитывается более 3 тысяч видов змей и некоторые из них настолько редко встречаются в дикой природе, что о них практически ничего не известно. В этот список входит и змея-альбинос, которая недавно была замечена на севере Индии, в штате Харьяна. Об этом сообщает издание Times of India.

ФОТОФАКТ: в Индии нашли редчайшую змею-альбиноса

Редчайший вид пресмыкающегося обнаружил натуралист по имени Раджив. Он заметил взрослую особь, длина которой составляла где-то 60 сантиметров. Это клювоносая, узкоротая змея, которую в дикой природе видели всего один раз и это было восемь лет назад, в другом индийском штате. 

Натуралист говорит, что эта змея не опасна, потому что слепая и не ядовитая. О популяции этого вида, как и о его образе жизни, практически ничего не известно.  

К слову, в окрестности города Гургаон, где видели змею-альбиноса, живет и множество других пресмыкающихся, в том числе и очень ядовитые: кобра, крайты и песчаные эфы.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, изучающие пресмыкающихся из американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую двуглавую змею.


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