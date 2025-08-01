В Индии ответили на ультиматум Трампа из-за нефти от Путина

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Лиля Воробьева
Индия и Россия остаются стабильными партнерами, а вопрос отказа от российской нефти пока не стоит на повестке дня Нью-Дели. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, сообщает Times of India .
Покупка российской нефти для Индии (фото из открытых источников)
При этом он подчеркнул, что Индия также высоко ценит отношения с Соединенными Штатами, основанные на "общих интересах, демократических ценностях и крепких межличностных связях".
Дипломат отметил, что индийские власти пока изучают последствия американских санкций, введенных против нефтеперерабатывающих компаний, покупавших сырье у РФ. В то же время, Джайсвал отказался комментировать сообщения о прекращении закупок российской нефти.
Журналисты напоминают, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из ключевых покупателей российской нефти. Если к 2022 году доля составила менее 0,2%, то сейчас уже 35–40% от общего импорта страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что какие меры Трамп готовится по проведению против Нью-Дели. Соединенные Штаты могут ввести таможенную ставку на импорт товаров из Индии в размере 20-25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.