Истребитель МиГ-29 находящегося на вооружении индийских военно-воздушных сил российского производства потерпел аварию во время тренировочного полета в центральной части страны. Это уже второй инцидент по МиГ-29 за последние два месяца. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Индии в соцсети X.

МИГ-29

По информации военных, причиной падения стала техническая неисправность. Самолет разбился недалеко от города Агра, однако пилот – командир эскадрильи, которому удалось катапультироваться, выполнил маневр, чтобы избежать жертв и разрушений на земле. Инцидент произошел в 16:30 по местному времени.

Авария произошла с модернизированной моделью МиГ-29UPG, которая была обновлена в России. Это уже вторая потеря такого самолета за короткое время. Предыдущий инцидент произошел 2 сентября, когда еще один МиГ-29 разбился во время ночного полета в районе Бармера. Тогда пилот также успел катапультироваться, а причиной крушения назвали критическую техническую неисправность.

Вооруженные силы Индии приступили к расследованию обоих случаев для определения точных причин этих аварий. Такие инциденты с российскими самолетами не являются редкостью для Индии: в 2020 году страна потеряла три МиГ-29, а с 1989 года в общей сложности было потеряно 25 таких истребителей.

Кроме МиГ-29, Индия также сталкивается с проблемами эксплуатации других российских самолетов. В частности, в текущем году Индия потеряла уже 11 Су-30МКИ. На вооружении страны остаются около 60 модернизированных МиГ-29, 40 палубных МиГ-29К и около 260 Су-30МКИ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Индия ведет сотрудничество с РФ. Что касается войны в Украине, она также склонна поддерживать позицию агрессора. В частности, как заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, переговоры об урегулировании военного конфликта в Украине должны проходить с участием Москвы и Киева, а не путем передачи РФ любой согласованной без ее присутствия позиции других сторон.



