В Индии поймали гадюку с двумя головами - ВИДЕО

Двуглавая змея. Фото: twitter.com/FriendsofSnakes

Двуглавую гадюку обнаружили в штате Махараштра в Индии. Рептилию случайно нашел местный житель около своего дома в городе Кальян, после чего вызвал спасателей. Об этом пишет Hindustan Times.

Оказалось, что к жилищу людей подобралась очень редкая гадюка Рассела. Она же является и одной из самых ядовитых в Индии. Если учесть генетическую аномалию, то змею и вовсе можно назвать уникальной. Такие сиамские близнецы крайне редко выживают в дикой природе.

Спасатели, приехавшие на вызов, поймали гадюку и передали ее специалистам Института Хафкина.

"Существует всего 4 официально задокументированных случая, когда удалось обнаружить двуглавую гадюку Рассела. Два из них - произошли здесь, в Кальяне", - рассказал президент Фонда спасения животных Йогеш Камбл.

Длинна рептилии, которую нашли в этот раз достигает всего 11 сантиметров. Размеры каждой из голов - 2 сантиметра.

"Причина этой мутации нам неизвестна. На стадии развития эмбриона возникает две головы. Для рептилии это сулит много сложностей. Есть два мозга, но лишь одно тело, за которое постоянно идет борьба", - рассказал герпетолог Вараг Гири.

Double danger

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.



The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy