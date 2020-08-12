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Главная Новости Мир Азия В Индии поймали гадюку с двумя головами - ВИДЕО
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В Индии поймали гадюку с двумя головами - ВИДЕО

Каждая из голов гадюки достигает двух сантиметров и выполняет все функции

сегодня, 03:38
Автор:

Виолетта Комаровская
В Индии поймали гадюку с двумя головами - ВИДЕО

Двуглавая змея. Фото: twitter.com/FriendsofSnakes

Двуглавую гадюку обнаружили в штате Махараштра в Индии. Рептилию случайно нашел местный житель около своего дома в городе Кальян, после чего вызвал спасателей. Об этом пишет Hindustan Times.

Оказалось, что к жилищу людей подобралась очень редкая гадюка Рассела. Она же является и одной из самых ядовитых в Индии. Если учесть генетическую аномалию, то змею и вовсе можно назвать уникальной. Такие сиамские близнецы крайне редко выживают в дикой природе. 

Спасатели, приехавшие на вызов, поймали гадюку и передали ее специалистам Института Хафкина. 

"Существует всего 4 официально задокументированных случая, когда удалось обнаружить двуглавую гадюку Рассела. Два из них - произошли здесь, в Кальяне", - рассказал президент Фонда спасения животных Йогеш Камбл.

Длинна рептилии, которую нашли в этот раз достигает всего 11 сантиметров. Размеры каждой из голов - 2 сантиметра. 

"Причина этой мутации нам неизвестна. На стадии развития эмбриона возникает две головы. Для рептилии это сулит много сложностей. Есть два мозга, но лишь одно тело, за которое постоянно идет борьба", - рассказал герпетолог Вараг Гири. 

Теперь гадюка будет находится под наблюдением исследователей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нужно сделать, если укусила змея. 


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