В Индии поймали морского дьявола весом 750 кг

Язык
BTC/USD
13402.06
ETH/USD
403.76
LTC/USD
57.56
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Елизавета Черных
Издание The Siasat Daily сообщило, что индийским рыбакам из штата Карнатака случайно удалось поймать гигантского морского дьявола, который весил 750 кг.
Фото: faunazoo.ru
Огромный скат попал в сети рыболовного промышленного судна Пракашу Бангере. Владелец судна сообщил, что ему пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана, чтобы достать рыбу.
Он также отметил, что зачастую отпускает крупные уловы, но, к сожалению, морской дьявол попросту запутался в сетях, где в последствии погиб.
Морской дьявол считается самым крупным экземпляром из скатов. Его ширина может достигать 9 метров, а максимальная масса тела крупнейших представителей – до 3 тонн. Отметим, что вид не представляется опасности для человека, невзирая на гигантские размеры.
Ранее "Комментарии" рассказывали о рыбаке-рекордсмене, которому удалось поймать сома весом 50 кг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости