В Индии поймали морского дьявола весом 750 кг

Издание The Siasat Daily сообщило, что индийским рыбакам из штата Карнатака случайно удалось поймать гигантского морского дьявола, который весил 750 кг.

Фото: faunazoo.ru

Огромный скат попал в сети рыболовного промышленного судна Пракашу Бангере. Владелец судна сообщил, что ему пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана, чтобы достать рыбу.

"Я продал его по 40 рупий (15 гривен) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (115 гривен) за килограмм", — рассказал рыбак.

Он также отметил, что зачастую отпускает крупные уловы, но, к сожалению, морской дьявол попросту запутался в сетях, где в последствии погиб.





Морской дьявол считается самым крупным экземпляром из скатов. Его ширина может достигать 9 метров, а максимальная масса тела крупнейших представителей – до 3 тонн. Отметим, что вид не представляется опасности для человека, невзирая на гигантские размеры.

Ранее "Комментарии" рассказывали о рыбаке-рекордсмене, которому удалось поймать сома весом 50 кг.









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