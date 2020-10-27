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Главная Новости Мир Азия В Индии поймали морского дьявола весом 750 кг
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В Индии поймали морского дьявола весом 750 кг

Рыбакам пришлось брать в аренду кран, чтобы поднять гигантский улов

сегодня, 16:05
Автор:

Елизавета Черных

Издание The Siasat Daily сообщило, что индийским рыбакам из штата Карнатака случайно удалось поймать гигантского морского дьявола, который весил 750 кг.

В Индии поймали морского дьявола весом 750 кг

Фото: faunazoo.ru

Огромный скат попал в сети рыболовного промышленного судна Пракашу Бангере. Владелец судна сообщил, что ему пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана, чтобы достать рыбу. 

"Я продал его по 40 рупий (15 гривен) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (115 гривен) за килограмм", — рассказал рыбак. 

Он также отметил, что зачастую отпускает крупные уловы, но, к сожалению, морской дьявол попросту запутался в сетях, где в последствии погиб. 


Морской дьявол считается самым крупным экземпляром из скатов. Его ширина может достигать 9 метров, а максимальная масса тела крупнейших представителей – до 3 тонн. Отметим, что вид не представляется опасности для человека, невзирая на гигантские размеры.

 Ранее "Комментарии" рассказывали о рыбаке-рекордсмене, которому удалось поймать сома весом 50 кг




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