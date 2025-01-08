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В Индии разъяренный слон напал на людей: одного из пострадавших отбросил хоботом (ВИДЕО)

Слон хоботом схватил человека и отверг

8 января 2025, 17:39
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Кречмаровская Наталия

На ежегодном фестивале в Керале (Индия) слон напал на людей. В общей сложности на фестиваль собрались сотни людей.

В Индии разъяренный слон напал на людей: одного из пострадавших отбросил хоботом (ВИДЕО)

Иллюстративное фото

На видеозаписи трагедии видны не менее пяти слонов, украшенных золотыми пластинами на фестивале. Неожиданно один из них теряет контроль и бросается в толпу, пока погонщик слонов пытается его контролировать. Затем этот слон, по имени Паккатху Шрикуттан, поднимает человека и раскачивает его в воздухе, затем отбрасывает мужчину, пишет телеканал NDTV.

Согласно сообщениям, состояние мужчины является критическим, и он находится на лечении в больнице в Котакале. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

Видеозаписи сняли панику в толпе, когда люди изо всех сил пытаются скрыться в безопасном месте. Большинство травм были результатом давки, вызванной паникой.

Некоторые мужчины пытались контролировать слона цепями. Потребовалось почти два часа, чтобы взять слона под контроль. Затем слон оказался у мачты, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Напомним, что в начале января, как писал портал "Комментарии", в массовое ДТП на автотрассе "Астана — Щучинск" попали 95 автомобилей, проезд ограничен. О происшествии сообщили в пресс-службе КазАвтоЖол (национальный оператор автодорог).

"ДТП произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153 километре республиканской трассы "Астана-Петропавловск", в районе села Жанаталап", — отмечается в сообщении.

Известно, что утром 3 января на этом участке ограничивали движение, но в 12.30 его возобновили. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". Одна полоса очищена, находящиеся в рабочем состоянии автомобили начали движение.



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Источник: https://www.ndtv.com/india-news/malappuram-puthiyangadi-festival-video-elephant-gets-agitated-at-kerala-temple-festival-17-injured-7426158#pfrom=home-ndtv_topstories
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