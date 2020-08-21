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Главная Новости Мир Азия В курортной Индонезии посреди улицы установили гроб (ФОТО)
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В курортной Индонезии посреди улицы установили гроб (ФОТО)

В Джакарте власти решили писать на гробовой доске статистику с количеством жертв и новых случаев инфицирования

сегодня, 12:26
Автор:

Елена Волкова

В Джакарте, столице Индонезии, посреди оживленной улицы установили гроб с надписью "Жертва COVID-19”. Как сообщает местное издание WIO News, таким образом чиновники хотят обратить внимание местных жителей к соблюдению всех мер по предотвращению коронавируса. 

В курортной Индонезии посреди улицы установили гроб (ФОТО)

Примечательно, что власти решили писать на гробовой доске статистику с количеством жертв и новых случаев инфицирования. Рядом же стоит манекен, которого облачили в защитный костюм. В Джакарте убеждены, что столь шокирующий способ в центре города поможет всем жителям быть в курсе ситуации с пандемией и изменить свое поведение.

Напомним, с 1 сентября Египет, который сейчас открыт для туристов со всего мира, выдвинет новое требование для отдыхающих и гостей. Отныне в аэропорту будут требовать по прибытии свежий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.


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