В Китае энергетический кризис, заводы прекращают работу

В Китае энергетический кризис: из-за нехватки электроэнергии продолжаются отключения домохозяйств, заводы и предприятия временно прекращают производство. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В Китае растет кризис поставку электроэнергии. В частности, прекращено снабдят электричества в дома, а заводы существенно сократили свое производство.

Китай - фото из открытытых источников

Проблемы с электроэнергией начались еще в июне, однако ситуация все ухудшается. Среди основных причин — рекордные цены на уголь и газ, в результате чего генерирующие компании замедляют производство и экологические цели по выбросам. В частности речь идет о том, что Китай пытается выполнить обещание, что его выбросы углерода достигнут пика в 2030 году. Поэтому китайские провинции должны использовать меньше ископаемого топлива на каждую единицу экономической продукции, например, сжигая меньше угля для выработки электроэнергии. В то же время спрос на товары китайского производства резко возрос, поскольку мировая экономика выходит из пандемии кризиса. Как сообщили китайские СМИ, компании в индустриальных центрах страны получили приказ ограничить потребление энергии для сокращения спроса на электроэнергию.

Напомним, 28 сентября на авиашоу, которое проходит в китайском городе Жухай, КНР продемонстрировала свой истребитель-"невидимку". Пара J-20, представших перед публикой на авиашоу, была оснащена двигателем отечественного производства под названием WS-10. WS-10 пришел на замену российским двигателям, которые были установлены в ранних версиях истребителя. По мнению аналитиков, J-20 предназначается для боя "воздух-воздух" и наземных атак. Истребитель рекламируется как ответ Китая на американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!