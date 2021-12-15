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В Китае обнаружили первый случай заражения вариантом Omicron

Заражение обнаружили у человека, вернувшегося из-за границы

сегодня, 01:34
Автор:

Ольга Чародий
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Власти Китая сообщили о первом случае заражения вариантом Omicron в северном городе Тяньцзинь. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Заражение обнаружили у человека, вернувшегося из-за границы и у которого не было симптомов сразу по прибытии 9 декабря.

В Китае обнаружили первый случай заражения вариантом Omicron

Omicron - фото из открытых источников

Инфицированный пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице. Новый штамм был обнаружен в то время, когда восточная провинция Чжэцзян в последние недели борется с ростом новых случаев заражения вариантом Delta.

Напомним, Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося штаммом коронавируса Omicron. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. “К сожалению, Omicron, как и предыдущие штаммы, приводит к госпитализации. И, к сожалению, уже подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от этого штамма”, — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Уже известно, что Omicron является более мягкой версией коронавируса, впрочем, он очень быстро распространяется. К этому случаю, по данным Всемирной организации здравоохранения, смерть пациентов с Omicron зафиксирована не была. Общее количество случаев заражения этим вариантом COVID-19 в Великобритании сейчас составляет 3137.

В Эстонии обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый вариант Omicron. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здоровья Эстонии. В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома. Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/13/mainland-china-reports-first-case-of-omicron-coronavirus-variant
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