В Кыргызстане новым главой правительства стал оппозиционер, которого накануне освободили из СИЗО

Центральный избирательный комитет Кыргызстана отменил результаты парламентских выборов из-за массовых беспорядков в стране. Также был назначен новый глава правительства страны. Об этом сообщает Sputnik.

Фото: sadyr_japarov / Instagram

Известно, что сегодня, 6 октября, во время внеочередного заседания парламента была принята отставка Кубатбека Боронов, который занимал пост премьер-министра до сегодняшнего дня. Также кыргызское правительство приняло решение о назначении нового премьера. Им стал оппозиционер и екс-депутат Садир Жапаров.

Известно, что Жапарова в ночь с 5 на 6 октября протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке.

В то же время, лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов вести переговоры с оппозицией.

"Есть риск, что страна станет жертвой не только внутренних сил, но и внешних. Поэтому сейчас нужно сделать только одно — надо сесть за стол переговоров, прекратить споры. Я как легитимный президент должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры. Это мой долг", — сказал Жээнбеков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что столицу Кыргызстана охватили протесты.

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