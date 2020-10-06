В Кыргызстане новым главой правительства стал оппозиционер, которого накануне освободили из СИЗО

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Дмитрий Симоненко
Центральный избирательный комитет Кыргызстана отменил результаты парламентских выборов из-за массовых беспорядков в стране. Также был назначен новый глава правительства страны. Об этом сообщает Sputnik.
Фото: sadyr_japarov / Instagram
Известно, что сегодня, 6 октября, во время внеочередного заседания парламента была принята отставка Кубатбека Боронов, который занимал пост премьер-министра до сегодняшнего дня. Также кыргызское правительство приняло решение о назначении нового премьера. Им стал оппозиционер и екс-депутат Садир Жапаров.
Известно, что Жапарова в ночь с 5 на 6 октября протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке.
В то же время, лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов вести переговоры с оппозицией.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что столицу Кыргызстана охватили протесты.
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