Переговоры об урегулировании военного конфликта в Украине должны проходить с участием Москвы и Киева, а не путем передачи РФ какой-либо согласованной без ее присутствия позиции других сторон, об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления в Берлине.

Индия

"Мы не думаем, что этот конфликт будет решен на поле боя. На каком-то этапе будут какие-то переговоры", — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что на этих переговорах должны присутствовать как Украина, так и Россия.

По его словам, "не может быть так, чтобы все остальные заняли позицию, а затем пошли в Россию и сказали: "Вот, это наша коллективная позиция".

Хотя именно такой стратегии придерживается Украина. Киев планирует провести второй саммит мира, чтобы заручиться поддержкой разных стран и надавить на РФ, чтобы она пошла на условия Украины. В частности, на это рассчитывает президент Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что похоже премьер-министр Индии Нарендра Моди занялся челночной дипломатией. В частности, ранее он посетил Москву, Варшаву и Киев, где говорил о важности решения войны в Украине дипломатическим путем. После этого были звонки в Вашингтон и Кремль. В Верховной Раде даже допустили, что сейчас, возможно проходят активные торги относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что во время визита в Киев 23 августа премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что с уважением относится к территориальной целостности Украины. Кроме того, он добавил, что его страна никогда не была нейтральной в этой войне. По словам Моди, Индия готова внести свой активный вклад в мирное урегулирование. Кроме того, он добавил, что все должны работать над тем, чтобы как можно скорее восстановить мир.



