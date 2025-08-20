В мире может появиться еще одна ядерная страна

После прихода Дональда Трампа в Белый дом в Японии растут сомнения в надежности американских гарантий безопасности. Это заставляет Токио пересматривать свою оборонную стратегию. Кроме того, в стране все чаще звучат призывы отказаться от безъядерного статуса и приступить к разработке собственного ядерного оружия.

Япония рассматривает создание ядерного оружия. Фото из открытых источников

В течение десятилетий тема ядерного оружия оставалась в Японии практически неприкосновенной. Страна, пережившая ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, стала символом пацифизма. В 1967 году Токио закрепило "три неядерных принципа", которые заключаются в невозможности производить, владеть и размещать ядерное оружие.

Однако нынешняя геополитическая ситуация ставит эти принципы под вопрос. Япония оказалась в окружении трех ядерных держав: России, Китая и Северной Кореи. Кроме того, непредсказуемая политика Дональда Трампа подпитывает дискуссии о необходимости "плана Б" для Японии.

"Трамп крайне непредсказуем; это, возможно, его сильная сторона, но мы должны думать об альтернативе", — заявила депутат японского парламента Руи Мацукава.

По ее мнению, таким планом может стать курс на собственные силы, включая ядерные.

Идея создания ядерного оружия перестает быть маргинальной в Японии. Согласно опросу, проведенному весной 2025 года, 41% японцев выступили за пересмотр "трех неядерных принципов". Для сравнения, три года назад таких было вдвое меньше — 20%. Подобные настроения возрастают в Южной Корее, где 75% населения поддерживает создание собственного ядерного арсенала.

Специалисты утверждают, что технологические предпосылки в Японии уже есть. Страна имеет развитую атомную энергетику и значительные запасы плутония, которые составляют около 8,6 тонны по состоянию на конец 2023 года. Теоретически этого хватило бы для производства нескольких тысяч ядерных боезарядов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2025 года в мире насчитывалось около 12 241 ядерной боеголовки, из которых 9 614 находились на военных складах. Около 2100 из них развернуты на ракетах в состоянии повышенной готовности. Практически все они принадлежат США и России.

