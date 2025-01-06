В море поврежден еще один телекоммуникационный кабель: подозревают судно какой страны

Компания Chunghwa Telecom сообщила о повреждении четырехжильного подводного кабеля на севере островной республики Тайвань. В диверсии подозревают китайское грузовое судно Shunxin39, оказавшееся в районе обрыва. Официально судно проходит под флагом Камеруна. В ближайшие дни оно должно прибыть в Южную Корею. Тайвань уже обратился за помощью к Сеулу, чтобы допросить капитана, пишет BILD.

Иллюстративное фото

В ноябре в Балтийском море были повреждены два оптоволоконных кабеля между Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией. Шведские власти также подозревают диверсию со стороны китайского судна (Yi Peng 3). Как утверждается, корабль проходил мимо поврежденных участков кабелей.

Редактор BILD Карен фон Гуттенберг считает, что это кажется новой стратегией:

"Совершенно обычное грузовое судно случайно уничтожает подводные кабели, которые являются важной связью для демократических и свободолюбивых стран".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что накануне, 25 декабря, произошел сбой в работе подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Как сообщила финская энергетическая компания Fingrid, связь на кабеле была прервана в 12:26 по местному времени. Причины неисправности пока не установлены, начато расследование, пишет BILD.

Глава Fingrid Арто Пахкин заявил финскому телеканалу Yle, что версия саботажа не исключается: "Мы тщательно изучаем инцидент и предоставим дополнительную информацию, как только будут установлены причины". Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что власти остаются наготове даже в праздничные дни. Он заверил, что инцидент не отразился на финских потребителях. EstLink 2 был введен в эксплуатацию в 2014 году. Его основная задача – обеспечить стабильность энергоснабжения за счет интеграции электрических сетей балтийских и скандинавских стран. Этот случай произошел на фоне недавних инцидентов в Балтийском море.

Так, в ноябре в шведских водах были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля. Тогда подозрения упали на китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в районе повреждений в момент происшествия.