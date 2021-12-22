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В Мьянме разыскивают сотню пропавших без вести: что известно

На шахте в Мьянме произошел обвал пород, спасатели ищут сотню пропавших без вести

22 декабря 2021, 11:56
Автор:

Козлова Альбіна
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На нефритовой шахте в Хпаканте произошел обвал земли утром 22 декабря. Сейчас известно об одном погибшем человеке, 25 человек госпитализированы. Пропавших без вести может быть от 70 до 100 человек, людей ищут под завалами спасатели. Об этом сообщает Euronews.

В Мьянме разыскивают сотню пропавших без вести: что известно

Обвал на шахте в 2020 году, фото Facebook

По данным службы чрезвычайных ситуаций, к поискам привлечено около 200 работников. Кроме того, водолазы ищут тела погибших в озере. В операциях принимают участие спасатели из Хпаканта и соседнего города Лоне Хин.

Десятки шахтеров в Мьянме ежегодно гибнут, работая в опасных условиях в нефритовых карьерах. В прошлом году в этом регионе на заброшенных шахтах погибли 300 человек, которые добывали там камни. Обвал пород в Хпаканте похоронил под собой рабочих. Нефрит активно покупает Китай, однако шахты в труднодоступном регионе были закрыты после введения моратория в 2016 году. Теперь в этой местности работают жители близлежащих районов, ежедневно рискуя жизнью. В государстве реформированием индустрии не занимаются, хотя это дело прибыльное и в то же время рискованное.

Как сообщал портал "Комментарии", возле Мадагаскара затонул корабль с нелегалами. Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго. Согласно сообщению, по меньшей мере 45 человек были спасены, 68 человек пропали без вести.

Также мы писали, что в Израиле разбушевался шторм "Кармель". Ненастье сопровождалось сильными ветрами, ливнями и снегом. Метеорологическая служба Израиля предупредила о сильных ветрах, скорость которых может достигать 100 километров в час, осадков в виде дождя – до 100 миллиметров и волнах до 4-6 метров.


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Источник: https://www.euronews.com/2021/12/22/at-least-one-dead-and-70-missing-after-a-landslide-in-myanmar-jade-mine
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