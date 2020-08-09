В Нагасаки прошла церемония памяти о ядерной бомбардировке в 1945 году

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Екатерина Белоброва
Жители японского города Нагасаки сегодня почтили память жертв в результате ядерной бомбардировки американцами в августе 1945 года. Об этом сообщил портал "Kyodo News".
Несмотря на то, что в этом году на церемонии памяти участников было гораздо меньше, чем в минувших - причиной стал карантин, - 75-летие со дня трагедии прошла в соответствии со всеми традициями этого траурного дня.
Начало акции открыла минута молчания по всем погибшим в результате радиационного облучения.
Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ заявил, что в современном мире отсутствует глобальное лидерство по обеспечению мира, поэтому угроза повторного применения ядерного оружия становится более реальной.
Также чиновник напомнил, что США и Россия вышли из соглашения о ядерных ракетных вооружений, а также призвал японские власти подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия от 2017 года.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что понтифик Папа Римский Франциск посетил Хиросиму и призвал лидеров сверхдержав отказаться от практики ядерного вооружения, поскольку это угроза для всего живого на планете.
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