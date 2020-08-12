В одной из стран Азии началась вспышка сибирской язвы

Вспышка сибирской язвы в Киргизии. Фото: regnum.ru

Вспышку сибирской язвы зафиксировали врачи в Киргизии. Сразу восемь человек оказалось на больничных койках. Все они контактировали с мясом коровы, которая была поражена опасной инфекцией. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Сибирская язва поражает Ошскую область. Все восемь больных - это мужчины, которые вместе забивали корову и в дальнейшем контактировали с зараженным мясом. Самому младшему среди пациентов - 17 лет. Все больные сейчас в стабильном состоянии. И хотя результаты из лаборатории получил пока только один из них (сибирская язва у него подтвердились), остальных также лечат от этой болезни, так как сомнений в диагнозе у врачей нет.

Также оказалось, что зараженное мясо попало в руки не только данным пациентам. Они его раздали в нескольких селах региона. Сейчас там карантин, а оперативный штаб ищет вероятные очаги инфекции.

"В общем мы выявили 285 контактных лиц. Они получили нужные препараты и будут находиться под наблюдением медиков", - рассказали в Минздраве Киргизии.

На месте, где разделывали тушу убитой коровы, взяли пробы грунта, в котором также обнаружили сибирскую язву. Сейчас его пытаются обеззаразить.

Сибирская язва - одна из самых опасных инфекционных болезней. Без необходимого лечения 90% пациентов умирают. Некоторые не выживают, даже получив необходимые препараты. Чаще всего люди заражаются от крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз и верблюдов.

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