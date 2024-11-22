В Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника

1 ноября в Пхеньяне был казнен полковник министерства государственной безопасности Северной Кореи по обвинению в передаче секретной информации. Этот инцидент демонстрирует жесткий подход северокорейской власти к сохранению государственных тайн и борьбе с вероятными предателями.

В Северной Корее казнили полковника. Фото из открытых источников

Как сообщает Daily NK, специализирующийся на новостях о Северной Корее, 50-летнего полковника с фамилией Чо, отвечавшего за безопасность на границе, арестовали в марте 2024 года. Он был заподозрен в контрабанде SD-карты с конфиденциальными документами министерства. Согласно источнику, документы передали китайскому бизнесмену, с которым Чо имел деловые отношения.

"Должностное лицо было арестовано за то, что он предоставил китайскому торговцу краткое изложение внутренних документов министерства, и 1 ноября его приговорили к смертной казни. Казнь была исполнена немедленно", — сообщил источник изданию Daily NK.

Это дело стало показательным на специальных лекциях для чиновников КНДР, где отмечалось важность соблюдения государственной тайны. Именно там выяснилась фамилия чиновника и то, что информация, переданная Чо, попала также в Южную Корею, которую Ким Чен Ын считает главным врагом.

"В Министерстве госбезопасности заявили, что Чо на допросе признался в продаже государственных тайн за деньги и что казнь — удел каждого изменника", — сообщил источник.

Казнь такого высокопоставленного чиновника, вероятно, имеет целью продемонстрировать решимость КНДР укрепить безопасность и активно бороться с внутренними угрозами.

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