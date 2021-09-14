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Главная Новости Мир Азия В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности: почему там массово эвакуируют людей
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В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности: почему там массово эвакуируют людей

Сильный тайфун накрыл побережье Китая

сегодня, 13:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности: почему там массово эвакуируют людей

Тайфун принес сильный ветер и дожди, фото VCG

В Шанхае бушует непогода — тайфун "Чанту" налетел на Китай. В восточном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности. Об этом сообщает издание Garda.

В прибрежных районах эвакуировали уже более 300 тысяч человек. В Шанхае отменены авиарейсы и перевозки на железной дороге, закрыты учебные заведения, аэропорты, морские порты, метро, детские площадки, аттракционы и парки.

На юго-востоке Цзянсу и северных провинциях Чжэцзян, а также в Шанхае вторые сутки продолжают идти сильные дожди. Чжэцзян также объявил предупреждения о наводнениях в девяти районах. В городе Нинбо в провинции Чжэцзян из-за наводнений, вызванных тайфуном временно закрыли некоторые дороги.

Метеорологи ранее сообщали, что сильный тайфун с дождем и ветром, скорость которого достигнет 170 километров в час, налетит на Шанхай в понедельник и вторник. Ожидается, что "Чанту" ослабнет до уровня тропического шторма, когда он пролетит на север вдоль восточного побережья провинции Чжэцзян и над Шанхаем.

Официальные прогнозы предполагали, что выпадет 250-280 мм (9,4-11 дюймов) осадков в некоторых районах юго-восточной провинции Цзянсу, Шанхае и северо-восточном Чжэцзяне. Затем тайфун развернется на Южную Корею и Японию.

Как сообщал портал "Комментарии", на Филиппины обрушился мощный тайфун. Восток страны пострадал от мощного тайфуна, в регионе разрушены дома. Сообщается, что из-за сильного ветра, скорость которого достигала 150 километров в час, в нескольких пострадавших провинциях произошли перебои с электричеством. Из-за тайфуна под названием Conson началось наводнение — город Таклобан уже затоплен.




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Источник: https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/523431/east-china-sea-typhoon-chanthu-tracking-north-northeastwards-off-the-coast-of-zhejiang-province-china-early-sept-13-update-9
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