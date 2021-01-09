В столице Индонезии после вылета с аэропорта с радаров пропал самолёт (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Спустя всего
несколько минут после вылета пассажирского самолёта из аэропорта в столице
Индонезии Джакарте он пропал с радаров. О происшествии информирует американский сайт The New York Times.
В Индонезии после вылета исчез самолет - фото Flightradar24
По словам источника, сегодня, 9 января, Министерство транспорта Индонезии заявило о потери связи с пассажирским Боингом после того, как тот вылетел и пролетел над Яванским морем. В последний раз контакт с самолетом был произведен в 14:40.
Flightradar24 сообщает, что через
несколько минут после взлета самолет потерял высоту из-за погодных условий и
сильного дождя. Известно, что на борту находится 50 человек.
Сообщается, что министр
транспорта направлялся в международный аэропорт Джакарты. Кроме того, к северо-западу от Джакарты
отправились патрульные катера. Именно там пассажирский самолёт видели в
последний раз.
По информации CNN, жители острова Ланканг сейчас прочесывают море, используя три корабля и некоторіе принадлежности для поиска. Они решили провести обыск после того, как местные рыбаки заявили, что слышали взрыв, похожий на звук взрыва бомбы. В ходе поисков в море было обнаружено несколько предметов, а именно кабели, карманы, сиденья, волосы, джинсы, а также части человеческих тел.
Подробности происшествия на данный момент устанавливаются. Официального заявления от авиакомпании на данный момент пока еще нет.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что под Санкт-Петербургом при взлете разбился самолет и в результате происшествия погибли несколько человек, а также сообщал о том, что был опубликован список самых безопасных авиаперевозчиков за 2020 год.
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