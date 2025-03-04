В Таджикистане мужчина подал в суд на жену из-за ее девственности

30-летний Сухроб годами работал на строительстве в России, чтобы собрать деньги на пышную свадьбу в Таджикистане. Однако спустя всего несколько недель после своей свадьбы мечты он подал в суд на свою 22-летнюю жену. Причиной, по словам Сухроба, оказалось, что его невеста не была девственницей.

Свадьба в Таджикистане. Фото из открытых источников

Как сообщает "Радио Свобода", Сухроб, указывая на местные обычаи Таджикистана, решил подать в суд на свою жену, которая, по его словам, не была девственницей перед свадьбой. Супруг требует у жены возместить 50 000 сомонов (примерно 5 000 долларов), которые он потратил на свадьбу и приданое.

"Я работал на морозе в России и экономил деньги не для того, чтобы жениться на девушке, которая не была девственницей. Я сказал ей, что женился бы на кому-то другом, если бы знал эту ситуацию", — заявил Сухроб.

Супруга и ее семья отрицает обвинение Сухроба и подала встречный иск о клевете. Суд установил, что Сухроб должен заплатить 1000 долларов компенсации как моральный ущерб. Однако мужчина не согласен с этим решением суда и собирается его обжаловать.

Добрачные половые отношения считаются неприемлемыми в Таджикистане, где большинство населения составляют мусульмане. В этой азиатской стране женщинам грозит пожизненный позор, если их обвинят в том, что они не были девственницами в брачную ночь.

В Таджикистане среди молодых женщин перед свадьбой распространена практика "теста на девственность", чтобы они могли подтвердить свою чистоту. Некоторые будущие невесты выбирают "тест на девственность" по просьбе жениха, а другие проходят его добровольно, чтобы предотвратить скандал из-за девственности в брачную ночь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туркменистан проводит "тест на девственность" в школах — так оценивают нравственность подростков.

Также "Комментарии" писали, что граждане Таджикистана массово уезжают из России, потому что боятся репрессий.