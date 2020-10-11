В Таиланде автобус столкнулся с поездом, есть погибшие

Сегодня утром, недалеко от Бангкока (Таиланд) произошла страшная авария, которая забрала жизнь 20 людей. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

AFP

На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства трагедии, а также местные службы спасения. В автобусе, который направлялся в храм на церемонию по случаю окончания буддийского поста, было 60 человек. При столкновении транспорт перевернулся на бок, а его верхнюю часть полностью сорвало. В результате погибло 20 человек, еще 30 получили травмы разной степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что авария произошла на железнодорожном переезде, где не установлен шлагбаум. Был слышен шум сигнализации поезда незадолго до столкновения.

На кадрах, опубликованных изданием, видно последствия трагедии. Тела людей лежат возле железнодорожных путей, а вещи разбросаны по всему переезду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пьяный полицейский устроил смертельную аварию на пешеходном переходе под Киевом.

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