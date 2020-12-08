В Турции прошла волна арестов по делу о государственном перевороте

Как сообщили во вторник государственные СМИ, турецкие власти распорядились задержать 304 военнослужащих в ходе операции, нацеленной на группу, которая, по утверждению правительства, стоит за попыткой государственного переворота в 2016 году.

ФОТО: Euronews

Информационное агентство Anadolu сообщило, что расследование, проведенное прокуратурой в западном городе Измир, нацелено на подозреваемых в армии и военно-воздушных силах, которые, как считается, имели телефонные разговоры с лидерами гюленистского движения, 198 человек были арестованы в 50 провинциях. Как сообщает Anadolu, из разыскиваемых подозреваемых 295 человек служат в армии, в том числе пять полковников.

Более 285 человек были убиты в результате неудавшейся попытки государственного переворота в июле 2016 года, которая, по словам Анкары, была организована мусульманским духовным лицом Фетхуллахом Гюленом, бывшим союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он возглавляет сеть, которую Анкара обвиняет в проникновении в турецкие учреждения с целью свержения правительства Эрдогана.

Гюлен, проживший в США более двух десятилетий, отрицает причастность к попытке путча. После неудавшегося переворота власти выслеживают сторонников Гюлена и проводят чистки в беспрецедентном масштабе в современной истории Турции.

В результате подавления последователей Гюленп за последние четыре года было задержано 292 000 человек, из которых 96 000 были заключены в тюрьму до суда. Более 130 000 человек были уволены с работы на государственной службе на основании указов о чрезвычайном положении, в том числе учителя и полицейские.



В конце ноября 337 человек, в том числе офицеры и летчики, были приговорены к пожизненному заключению после основного судебного процесса по делу о попытке государственного переворота.



Как сообщало издание "Комментарии", в Турции задержали 40 полицейских по делу о попытке госпереворота.

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