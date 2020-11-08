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Главная Новости Мир Азия В Японии официально выбрали наследника престола
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В Японии официально выбрали наследника престола

Согласно закону, унаследовать трон могут только мужчины

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В воскресенье, 8 ноября, в Японии состоялось важное событие — церемония "Риккоси но рэй", на которой был официально провозглашен наследник престола. После императора Нарухито трон достанется принцу Акисино.

В Японии официально выбрали наследника престола

принц Акисино (фото из Википедии)

Это важное мероприятие должно было состояться в апреле 2020 года, но в связи с коронавирусной инфекцией, его пришлось отложить до осени. 

Итак, 54-летний принц Акисино является младшим братом правящего императора Нарухито, который взошел на трон 1 мая прошлого года. Акисино стал первым в очереди на императорский трон из трех наследников.

К слову, согласно законодательству Японии, унаследовать правление государством могут только мужчины, поэтому 18-летняя принцесса Айва, которая является единственным ребенком Нарухито, не имеет на него права. Впрочем, сейчас ведутся дискуссии относительно того, чтобы разрешить женщинам сохранять свой имперский статус после брака и передавать его своим детям.

Известно, что наследник престола женат и воспитывает троих детей: дочерей Мако и Како и сына Хисахито.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Япония выпустит марки с видами достопримечательностей Украины.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-japan-royals/japan-formally-proclaims-crown-prince-akishino-heir-to-throne-idUSKBN27O02Y?il=0
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