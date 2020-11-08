В Японии официально выбрали наследника престола

В воскресенье, 8 ноября, в Японии состоялось важное событие — церемония "Риккоси но рэй", на которой был официально провозглашен наследник престола. После императора Нарухито трон достанется принцу Акисино.

принц Акисино (фото из Википедии)

Это важное мероприятие должно было состояться в апреле 2020 года, но в связи с коронавирусной инфекцией, его пришлось отложить до осени.

Итак, 54-летний принц Акисино является младшим братом правящего императора Нарухито, который взошел на трон 1 мая прошлого года. Акисино стал первым в очереди на императорский трон из трех наследников.

К слову, согласно законодательству Японии, унаследовать правление государством могут только мужчины, поэтому 18-летняя принцесса Айва, которая является единственным ребенком Нарухито, не имеет на него права. Впрочем, сейчас ведутся дискуссии относительно того, чтобы разрешить женщинам сохранять свой имперский статус после брака и передавать его своим детям.

Известно, что наследник престола женат и воспитывает троих детей: дочерей Мако и Како и сына Хисахито.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Япония выпустит марки с видами достопримечательностей Украины.

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