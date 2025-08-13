Экс-первую леди Южной Кореи арестовали: все из-за взяток элитными сумочками

В Южной Корее впервые в истории арестовали бывшую первую леди. Ким Кеон Хи, супругу экс-президента Юн Сок Йоля, взяли под стражу по подозрению во взяточничестве, мошенничестве с акциями и торговле влиянием. По данным следствия, она получала роскошные подарки от мировых брендов, включая Dior, Chanel и Van Cleef & Arpels.

12 августа Сеульский окружной суд удовлетворил ходатайство специального прокурора об аресте Ким Кеон Хи, объяснив это риском уничтожения доказательств. По словам следователей, речь идет о предметах роскоши, фигурирующих в деле. Это первый случай в истории Южной Кореи, когда бывшая первая леди оказалась за решеткой.

В то же время, продолжается расследование против ее мужа, Юн Сок Йоля, которого в апреле отстранили от должности президента Южной Кореи после неудачной попытки ввести военное положение. Бывший президент уже находится под стражей и предстанет перед судом по обвинениям в восстании, что может привести к пожизненному заключению или смертной казни.

Какие обвинения предъявили Ким Кеон Хи

По данным прокуратуры, 52-летняя Ким подозревается в трех ключевых пунктах:

— взяточничестве – получение дорогих подарков в обмен на лоббистские услуги;

— мошенничестве с акциями – махинации на фондовом рынке;

— торговли влиянием – использование своего статуса для решения бизнесовых вопросов.

Среди самых громких эпизодов, которые рассматриваются, указывают визит на саммит НАТО в 2022 году, когда Ким Кеон Хи появилась с кулоном Van Cleef & Arpels стоимостью 43 000 долларов. Это ювелирное изделие не было задекларировано в финансовых отчетах, как того требует закон. Сначала Ким заявила, что украшение было подделкой из Гонконга, которое она купила 20 лет назад, но экспертиза доказала ее подлинность.

Дело усугубляет еще один эпизод. По данным прокуратуры, бизнесмен по имени Со, великий спонсор Юна, подарил Ким роскошные часы. Впоследствии компания Со выиграла государственный контракт на поставку роботов-собак для охраны президентской резиденции. Следователи проверяют, не было ли это "подарком за услугу".

Кроме того, Ким обвиняют в получении двух сумок Chanel общей стоимостью 14 500 долларов и бриллиантового колья Церкви объединения. По версии следователей эти подарки были "благодарностью" за влияние на бизнес-интересы религиозной организации.

"Сколько предметов роскоши нужно, чтобы впервые в истории Южной Кореи посадить первую леди за решетку? Колье Van Cleef & Arpels, сумка Chanel, колье Graff, часы Vacheron Constantin…", — пишет Korea Times.

Юн и Ким стали первыми президентскими супругами в стране, которые одновременно находятся за решеткой. Защита Ким отрицает все обвинения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль попросил прощения у народа из-за жены Ким Кеон Хи.