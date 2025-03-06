В Южной Корее истребители сбросили бомбы на село: разрушены церковь и дома (ВИДЕО)

Семь человек получили ранения в четверг после того, как два истребителя KF-16 ВВС случайно сбросили восемь бомб за пределами полигона во время тренировок в Южной Корее, сообщили военные чиновники и пожарная служба, передает Yonhap.

Последствия удара в Южной Корее

Власти сообщили, что около 10 утра (по корейскому времени) поступило сообщение о том, что вероятный снаряд упал на дорогу у дома в Почхоне, примерно в 40 километрах севернее Сеула, в результате чего семь человек получили легкие или серьезные ранения, а также разрушив церковь и шесть других зданий в деревне.

Пожарные сообщили, что два человека получили серьезные травмы, отметив, что большинство травм были переломами костей, в то время как все пострадавшие остаются в сознании.

В результате инцидента также пострадал грузовой автомобиль.

Все семеро пострадавших доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Военные официальные лица заявили, что принимавшие участие в учениях с боевой стрельбой истребители KF-16 "ненормально" выпустили четыре бомбы MK-82 каждая за пределами учебного полигона в Почхоне в 10:04 утра.

Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование аварии во главе с заместителем начальника штаба генерал-лейтенантом Паком Ки-ваном, и извинились за ущерб, нанесенный гражданским лицам.

"Мы извиняемся за ущерб среди гражданского населения в результате аварии с аномальным выбросом (бомбы) и желаем быстрого выздоровления раненых", — говорится в заявлении BBC. "Мы будем активно принимать все необходимые меры, в том числе по возмещению ущерба".

Ранее в тот же день Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные боевые учения вблизи межкорейской границы, демонстрируя огневую мощь против военных угроз Северной Кореи в преддверии своих ежегодных весенних учений этого месяца.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во вторник предупредила об активизации действий против прибытия американского авианосца в Южную Корею, утверждая, что такой шаг США оправдывает усиление ядерных сил КНДР.