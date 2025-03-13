В Южной Корее назвали самого опасного лидера мира: Путин только четвертый

Президент США Дональд Трамп считается самым опасным мировым лидером по мнению граждан Южной Кореи. Российский диктатор Владимир Путин в списке корейцев занял четвертое место.

Путин уступил Трампу, которого назвали самым опасным лидером мира

Согласно результатам опроса Research View, проведенного в Южной Корее, 42,3% респондентов указали президента США Дональда Трампа как самого опасного лидера мира. Кроме того, Трамп был признан самым опасным лидером во всех возрастах и регионах.

На второе место после Трампа корейцы поставили лидера Китая Си Цзиньпина – 20,4%. Третье место в рейтинге самых опасных мировых лидеров корейцы отдали диктатору КНДР Ким Чен Ыну, уступившему Си Цзиньпину один процент — 19,2%.

В возрастном разрезе Си Цзиньпин занимает второе место среди всех возрастных категорий до 50 лет, тогда как Ким Чен Ын занимает второе место среди тех, кому 60-70 лет и старше.

На четвертом месте за опасностью оказался российский диктатор Владимир Путин – 8,3%. Остальные опрошенные, 9,8% выбрали варианты "не знаю/другое".

Самые опасные мировые лидеры, по мнению граждан Южной Кореи. Опрос Research View

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп удивил заявлением о Северной Корее. По его словам, Ким Чен Ын рад его победе на выборах президента США. Трамп считает, что Соединенные Штаты и Северная Корея "поладили" и назвал КНДР ядерным государством. На эти комментарии отреагировал МИД Южной Кореи, указав, что Северная Корея "никогда не может быть признана ядерным государством".

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея пригрозила США из-за "ядерной палки".