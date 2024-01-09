В Южной Корее отказались от давней кровавой традиции

Парламент Южной Кореи принял новый специальный закон, запрещающий потребление и продажу собачьего мяса в стране. Законодатели указывают, что давняя традиция все менее популярна в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yonhap.



В Южной Корее запретили продажу собачьего мяса. Фото из открытых источников

Новый законопроект о запрете разведения, продажи и убийства собак на мясо в Южной Корее поддержали 208 депутатов из 210. Два члена парламента воздержались от голосования.

Правящая партия "Партия власти народа" и главная оппозиционная сила "Демократическая партия" совместно продвигали запрет на собачье мясо в стране. Главным образом это связано с повышением осведомленности о правах животных и увеличением количества собак, как домашних животных, а не сельскохозяйственных.

Закон о запрете собачьего мяса в Южной Корее вступит в силу в 2027 году. Правительство одобрило трехлетний этап субсидий для постепенного перехода фермеров и бизнесменов от содержания собачьих ферм и реализации собачьего мяса на другие альтернативы. В случае нарушения закона с разведением собак и реализации их мяса корейцам грозит два года заключения, или штраф в размере 22,7 тыс. долларов.

Зоозащитники положительно восприняли запрет на продажу собачьего мяса в Южной Корее.

"Мы считаем, что этот запрет знаменует значительный поворот в отношении Южной Кореи к защите животных", — сказал зоозащитник Ли Санг-Кюнг с движения Humane Society International.

Сейчас в Южной Корее существует 1150 ферм и 34 предприятия для выращивания, разведения и убоя собак.

Ранее портал "Комментарии сообщал, что в Китае из кошек планировали сделать колбаски и продавать их на рынке.

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