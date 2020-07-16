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Главная Новости Мир Азия В Южной Корее возбудили уголовное дело против сестры Ким Чен Ына
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В Южной Корее возбудили уголовное дело против сестры Ким Чен Ына

Прокуратура Сеула открыла уголовное дело против Ким Ё Чжон за подрыв Междукорейского офиса связи

сегодня, 16:48
Автор:

Екатерина Белоброва
В Южной Корее возбудили уголовное дело против сестры Ким Чен Ына

Прокуратура Центрального района Сеула возбудила уголовное дело против сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, за подрыв межкорейская офиса связи в прошлом месяце. Об этом сообщает азиатское издание Yonhap.

"Южнокорейские прокуроры начали расследование против сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и начальника армии Северной Кореи после подрыва межкорейского офиса связи в Кесонг прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Центрального района Сеула возбудила уголовное дело после подачи заявления о преступлении адвокатом из столицы Южной Кореи Ли Кюн Чжэ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын бесследно пропал из поля зрения общественности, в том числе и мировой, весной этого года, что породило слухи о его смерти.

"Разведка считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена", - уверен зампредседатель парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы.


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