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В зоопарке Ташкента женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

В зоопарке Ташкента девочку бросили к медведю

29 января 2022, 23:00
Автор:

Денис Подставной
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В одном из зоопарков Узбекистана произошло ЧП. Об этом пишет издание ТСН. 

В зоопарке Ташкента женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

Медведь. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в городе Ташкент. Сообщается, что посетительница зоопарка на глазах у людей бросила несовершеннолетнюю в вольер к медведю. 

Правонарушительница решила перебросить девочку через ограждение вольера. Несмотря на, то что ей пытались помешать неравнодушные граждане и сотрудники зоопарка, ей удалось закончить задуманное и ребёнок упал к бурому медведю. 

Хищник приблизился ко рву, в котором находилась несовершеннолетня, но к счастью, понюхав её, он отошел. На помощь пострадавшей поспешили работники зоопарка. Они завели медведя во внутреннее помещение и вывели  девочку из вольера. 

После осмотра ребёнка оказалось, что он получил только несколько ушибов при падении с пятиметровой высоты. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Пострадавшая находится под наблюдением медиков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ПАСЕ призывает немедленно реформировать Окружной административный суд Киева. Среди положительных преобразований, которые произошли в Украине за прошлый год, ПАСЕ отметила перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата. В начале января Франция и Германия инициировали новую встречу в "нормандском формате".

Читайте также о том, что в прошлом году пограничники не пропустили в Украину больше всего граждан РФ. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-zooparke-zhenschina-brosila-malenkuyu-devochku-v-voler-k-medvedyu-1964602.html
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