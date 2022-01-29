В зоопарке Ташкента женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

В одном из зоопарков Узбекистана произошло ЧП. Об этом пишет издание ТСН.

Медведь. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в городе Ташкент. Сообщается, что посетительница зоопарка на глазах у людей бросила несовершеннолетнюю в вольер к медведю.

Правонарушительница решила перебросить девочку через ограждение вольера. Несмотря на, то что ей пытались помешать неравнодушные граждане и сотрудники зоопарка, ей удалось закончить задуманное и ребёнок упал к бурому медведю.

Хищник приблизился ко рву, в котором находилась несовершеннолетня, но к счастью, понюхав её, он отошел. На помощь пострадавшей поспешили работники зоопарка. Они завели медведя во внутреннее помещение и вывели девочку из вольера.

После осмотра ребёнка оказалось, что он получил только несколько ушибов при падении с пятиметровой высоты.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ПАСЕ призывает немедленно реформировать Окружной административный суд Киева. Среди положительных преобразований, которые произошли в Украине за прошлый год, ПАСЕ отметила перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Сайт "Комментарии" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата. В начале января Франция и Германия инициировали новую встречу в "нормандском формате".

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