logo

BTC/USD

92018.04

ETH/USD

3314.35

LTC/USD

90.05

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Вице-президент Филиппин пообещала убить президента страны: детали скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Вице-президент Филиппин пообещала убить президента страны: детали скандала

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте угрожает убийством президенту страны Фердинанду Маркосу-младшему из-за политических конфликтов.

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Политический кризис на Филиппинах обострился после шокирующих заявлений вице-президента Сары Дутерте. Она публично заявила, что поручила киллеру устранить президента Фердинанда Маркоса-младшего и его близких, если она сама будет убита.

Вице-президент Филиппин пообещала убить президента страны: детали скандала

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте. Фото: Gerard Carreon/BenarNews

На пресс-конференции 23 ноября журналист призвал вице-президента Филиппин Сару Дутерте держаться в безопасности, ведь она находится на "вражеской территории", поскольку была в нижней палате Конгресса вместе со своим руководителем аппарата. Дутерте ответила неожиданным заявлением.

"Я разговаривала с человеком. Я сказала, если меня убьют, иди убей Фердинанда Маркоса-младшего, первую леди Лизу Аранету и спикера Мартина Ромуальдеса (двоюродный брат Маркоса). Без шуток. Я сказала, не останавливайся, пока не убьешь их, и тогда он согласился", — сказала Дутерте.

Кроме того, вице-президент Филиппин заявила, что "страна идет к чертям", ведь ею руководит "человек, который не умеет быть президентом и является лжецом".

Офис Маркоса оперативно отреагировал, заявив, что эта угроза воспринимается серьезно. Исполнительный секретарь передал информацию президентской команде безопасности для "немедленных действий". В заявлении отмечается: "Любая угроза жизни президента всегда должна быть расследована и нейтрализована".

Напряженность между Маркосом и Дутерте обостряется с июня, когда вице-президент покинула кабинет министров. Ее резкие заявления и обвинения в сторону президента свидетельствуют о серьезном разрыве между политическими союзниками, ранее совместно выигравшими выборы 2022 года.

Две семьи расходятся во взглядах на внешнюю политику, семья Маркоса выступает за большее сближение с США и отстаивание интересов страны в Южнокитайском море против Китая, Дутерте, наоборот, за большую дружбу с Пекином. Проблемой на Филиппинах еще является и смертоносная война с наркоторговцами, которую вел бывший президент Родриго Дутерте, отец Сары Дутерте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Филиппины обвинили Китай в пиратстве.

Также "Комментарии" писали о россиянах, зашедших в украинский ресторан на Филиппинах, где не ожидали получить такой ответ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/nov/23/philippine-president-ferdinand-marcos-jrs-deputy-vows-to-have-him-assassinated-if-she-is-killed
Теги:

Новости

Все новости