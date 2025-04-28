Военное вторжение неизбежно: мир в шаге от новой войны

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовится к военному вторжению в его страну. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
Хаваджа Мухаммад Асиф (фото из открытых источников)
Асиф считает, что после обстрела туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии стало неизбежным.
По словам министра, риторика Индии становится все более агрессивной. Он отметил, что пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения на Индию.
Агентство напоминает, что Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в регионе Кашмир, на который претендуют оба государства. Из-за этого региона страны уже неоднократно вступали в военные конфликты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай объявил, какую сторону занял в конфликте между Пакистаном и Индией . Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает Пакистан о споре из-за теракта в индийской провинции Кашмир. По словам китайского дипломата, Пекин понимает обеспокоенность Пакистана по поводу конфликта с Индией.
Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и глава МИД Китая Ван Й провели телефонный разговор, где обсудили ситуацию с терактом в Кашмире и обвинение Индии, которая обвиняет Исламабад в спонсировании террористов. В этом споре Пекин поддержал Пакистан.
Заявление Пекина прозвучало на фоне конфликта между Индией и Пакистаном после террористической атаки 22 апреля. В результате трагедии погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. После этого Индия объявила о ряде карательных мер против Пакистана обвиняя страну в спонсировании террористов. Пакистан в ответ обнародовал контрмеры, в том числе закрытие своего воздушного пространства для индийских авиалайнеров и прекращение любой торговли. На границе между двумя странами несколько раз происходила стрельба.
Новости