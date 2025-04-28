Военное вторжение неизбежно: мир в шаге от новой войны

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовится к военному вторжению в его страну. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

Хаваджа Мухаммад Асиф (фото из открытых источников)

Асиф считает, что после обстрела туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии стало неизбежным.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", – сказал глава оборонного ведомства Пакистана.

По словам министра, риторика Индии становится все более агрессивной. Он отметил, что пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения на Индию.

Агентство напоминает, что Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в регионе Кашмир, на который претендуют оба государства. Из-за этого региона страны уже неоднократно вступали в военные конфликты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай объявил, какую сторону занял в конфликте между Пакистаном и Индией . Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает Пакистан о споре из-за теракта в индийской провинции Кашмир. По словам китайского дипломата, Пекин понимает обеспокоенность Пакистана по поводу конфликта с Индией.

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и глава МИД Китая Ван Й провели телефонный разговор, где обсудили ситуацию с терактом в Кашмире и обвинение Индии, которая обвиняет Исламабад в спонсировании террористов. В этом споре Пекин поддержал Пакистан.

Заявление Пекина прозвучало на фоне конфликта между Индией и Пакистаном после террористической атаки 22 апреля. В результате трагедии погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. После этого Индия объявила о ряде карательных мер против Пакистана обвиняя страну в спонсировании террористов. Пакистан в ответ обнародовал контрмеры, в том числе закрытие своего воздушного пространства для индийских авиалайнеров и прекращение любой торговли. На границе между двумя странами несколько раз происходила стрельба.

