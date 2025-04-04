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Восьмилетний мальчик загрыз своего 10-летнего друга: подробности жуткой трагедии

Детская ссора завершилась трагедией, один мальчик загрыз другого и пытался скрыть последствия трагедии

сегодня, 12:56
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Ткачик Олеся

В районе Лалитпур, что в Индии, произошел шокирующий инцидент: 10-летний мальчик умер от значительной потери крови после того, как его покусал живущий по-соседству восьмилетний парень. Трагедия произошла в среду, а официальное расследование началось на следующий день.

Восьмилетний мальчик загрыз своего 10-летнего друга: подробности жуткой трагедии

Ссора детей закончилась трагедией

Как рассказал отец погибшего, в тот день он вместе с женой отправился работать на поле, оставив сына дома. В это время к ребенку пришел соседский мальчик, чтобы поиграть. Во время игры между детьми возник конфликт, завершившийся неожиданным нападением, младший парень набросился на 10-летнего товарища и начал кусать его. Укусы были по всему телу.

На крики о помощи прибежали соседи. Они нашли ребенка без сознания, без одежды, прикрытого простыней. Как выяснилось позже, нападавший пытался смыть с мальчика кровь и спрятать следы инцидента, после чего скрылся с места происшествия.

Родители, узнав о случившемся, немедленно вернулись домой и доставили сына в местный центр здравоохранения. Однако из-за критической потери крови ребенок был направлен в медицинский колледж в Джхансе, где врачи констатировали смерть.

Заместитель начальника полиции Лалитпура Анил Кумар сообщил, что в отношении малолетнего нападающего возбуждено дело по статье о причинении смерти без намерения убийства. В настоящее время ребенок передан в государственный центр надзора за несовершеннолетними, где должны определить его психическое состояние.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 24-летний гражданин США Михаил Поляков был задержан на Андаманских и Никобарских островах в Индии после того, как он незаконно посетил запрещенную территорию на острове Норт-Сентинелл.




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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/eight-year-old-bites-10-yr-old-boy-to-death/articleshow/119955635.cms
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