logo
Русский Українська

BTC/USD

46761.50

ETH/USD

3090.95

LTC/USD

169.53

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Войска Азербайджана перекрыли дорогу связывающую Армению и Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

Войска Азербайджана перекрыли дорогу связывающую Армению и Иран

Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению движения

сегодня, 10:05
Автор:

Хмільовська Інна

Военные Азербайджана перекрыли дорогу, которая связывает Армению и Иран. Об этом заявили власти Армении. Причин перекрытия не называют. Об этом появилось сообщение в четверг, 26 августа, в пресс-центре армянской Службы национальной безопасности.

Войска Азербайджана перекрыли дорогу связывающую Армению и Иран

Войска Азербайджана перекрыли дорогу, фото с открытых источников

Сообщается, что азербайджанская сторона ночью закрыла участок Кармракар — Шурнух межгосударственной дороги Капан — Горис. Транспортные средства с указанного участка эвакуировали в срочном порядке.

"25 августа около 23 часов азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Транспортные средства на указанном участке были эвакуированы", — сказано в сообщении.

Сейчас ведут работы по открытию дороги и возобновлению движения. По итогам конфликта в Нагорном Карабахе, этот участок отошёл Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщает об обстреле своих позиций на Кельбаджарском направлении.

Как известно, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sns.am/hy/%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/2021/08/26/%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/627/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ