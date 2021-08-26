Войска Азербайджана перекрыли дорогу связывающую Армению и Иран

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Хмільовська Інна
Военные Азербайджана перекрыли дорогу, которая связывает Армению и Иран. Об этом заявили власти Армении. Причин перекрытия не называют. Об этом появилось сообщение в четверг, 26 августа, в пресс-центре армянской Службы национальной безопасности.
Войска Азербайджана перекрыли дорогу, фото с открытых источников
Сообщается, что азербайджанская сторона ночью закрыла участок Кармракар — Шурнух межгосударственной дороги Капан — Горис. Транспортные средства с указанного участка эвакуировали в срочном порядке.
Сейчас ведут работы по открытию дороги и возобновлению движения. По итогам конфликта в Нагорном Карабахе, этот участок отошёл Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщает об обстреле своих позиций на Кельбаджарском направлении.
Как известно, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.
Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.
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